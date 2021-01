tmw Tutti i club di media classifica su Lammers. Ma l'Atalanta non ha ancora deciso

vedi letture

Un giorno è sì, quello dopo è forse, il terzo è no. L'Atalanta sfoglia la margherita per capire cosa fare con Sam Lammers, centravanti arrivato dal PSV Eindhoven nella scorsa estate, dietro l'indennizzo di nove milioni di euro. Per il giocatore si sono proposte praticamente tutte le squadre della parte destra della classifica, dal Bologna all'Udinese, dalla Sampdoria al Benevento, finendo al Parma e al Torino. In compenso i nerazzurri prendono tempo per capire quale sarà il futuro di Gomez (che sembra sempre più destinato al Siviglia).

GENOA AVANTI - I rossoblù continuano a essere la squadra più vicina ad aggiudicarsi Lammers. L'accordo con l'olandese c'è già, quello con l'Atalanta manca per una questione di riscatto-controriscatto (che i nerazzurri non vorrebbero, visto quanto speso in estate) ma la sensazione è che se i bergamaschi dovessero entrare nell'ordine di cederlo, allora il Grifone è in assoluta pole position. Però i giorni passano e Lammers rimane ancora abbastanza ai margini, con pochi minuti giocati. L'Atalanta però non ha ancora le idee chiare sull'eventuale cessione.