Todibo vecchio pallino di Giuntoli. Il nuovo acquisto della Juve nasce ai tempi del Napoli

La Juventus sta provando a stringere per chiudere il colpo Jean Clair Todibo (24 anni) e regalare così un rinforzo di presente e di prospettiva al suo allenatore Thiago Motta, andando così a rimpolpare anche a livello numerico la sua retroguardia. Nelle scorse ore gli agenti del difensore francese in forza al Nizza hanno incontrato la Juventus e i tasselli sembrano potersi incastrare.

Tutto definito. La trattativa è già stata impostata sulla base di un iniziale prestito oneroso a cifre alte, superiori ai 5 milioni di euro, con opzione futura di riscatto in mano ai bianconeri che potrebbe portare l'esborso finale fino ai 35 milioni complessivi. L'idea è quella di provare a chiudere a stretto giro di posta in modo da far sbarcare il giocatore quanto prima alla Continassa per poi metterlo a disposizione di Thiago Motta già alla ripresa degli allenamenti dopo il rientro dalla tournée in Germania.

L'idea Todibo peraltro non è nuova nel calciomercato secondo Giuntoli. Il calciatore, quando ancora era in forza al Barcellona, era infatti un obiettivo del Napoli in cui era l'uomo mercato. Poi l'affondo non riuscì, il Napoli andò su altre strategie, ma il matrimonio tra Todibo e Giuntoli era solo rinviato, con il colore bianconero sullo sfondo. Ancora, semplicemente, non lo sapevano.