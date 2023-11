Tomori, 45 minuti da terzino sinistro con l'Inghilterra. Poi il cambio per una botta alla caviglia

Milan in apprensione per le condizioni fisiche di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ieri sera è stato costretto al cambio al termine del primo tempo di Inghilterra-Malta a causa di una botta alla caviglia rimediata durante la prima frazione. Per Tomori solo 45 minuti e tra l'altro nell'inedito ruolo di terzino sinistro, zona di campo in cui Southgate è carente e cerca un titolare.

Il Milan si è già informato sulle sue condizioni fisiche e spera che il calciatore venga sconvocato per la sfida di lunedì così da riaverlo prima a Milanello: nel prossimo turno di campionato, la squadra di Stefano Pioli ospiterà la Fiorentina.