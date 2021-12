Tonali: "Pareggio deludente. Siamo il Milan dobbiamo fare molto di più"

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo il pareggio contro l’Udinese: “Siamo delusi perché abbiamo buttato via il primo tempo. Potevamo fare di più e non buttare via tanti palloni che gli hanno permesso di ripartire. Nella ripresa siamo migliorati, abbiamo reagito ma non è bastato. Siamo il Milan e dobbiamo fare sempre il massimo. Le tante assenze? Non dobbiamo cercare alibi, gli infortuni le hanno tutte le squadre. Noi dobbiamo continuare ad allenarci e continuare a lavorare. Le squadre di affrontano diversamente rispetto al passato? Vero ma dobbiamo avere sempre la soluzione per risolverle le gare. L’Udinese ha concesso poco e abbiamo trovato il pari buttando il pallone in area. E’ chiaro che non possiamo farlo per 90’ ma dobbiamo sfruttarle. Siamo forti e dobbiamo ripartire”.