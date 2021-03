TOP 100 TMW - Apre Dragowski, poi duo Samp-Udinese. Posizioni dalla 100 alla 96

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 100 alla 96:

100 - BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (Fiorentina) 6.07

Qualche giornata storta, leggasi le sconfitte contro Sampdoria in casa e Lazio all'Olimpico, o le 6 reti subite contro il Napoli. Ma sul piatto della bilancia sono più i punti che il polacco ha fatto guadagnare alla Fiorentina. Una partita su tutti, il successo contro il Cagliari dove para tutto, compreso un rigore.

99 - OMAR COLLEY (Sampdoria) 6.08

Arrivato come nuovo Koulibaly, il gambiano la scorsa estate ha destato qualche perplessità, al punto che la Sampdoria l'aveva messo sul mercato. Accantonato nelle prime partite, da dicembre in poi ha trovato continuità, consolidata da buone prestazioni. È ormai un perno della difesa di Ranieri.

98 - VALERIO VERRE (Sampdoria) 6.08

Non è sempre titolare, anzi. Solo in 9 occasioni Ranieri gli ha dato fiducia dall'inizio e in altre 10 lo ha lanciato a partita in corso. La sua duttilità si sta dimostrando utilissima per la causa doriana e dalla sua anche due reti pesanti, che sono valse altrettanti successi in trasferta (Fiorentina e Verona).

97 - ROBERTO PEREYRA (Udinese) 6.08

Nella sua seconda parentesi in Friuli oltre al solito gusto dell'assist con qualche gol che non guasta, il "Tucu" si sta facendo apprezzare per il suo adattamento alle necessità della squadra. Con Gotti infatti ha ricoperto il ruolo di seconda punta facendo anche buona impressione.

96 - KEVIN BONIFAZI (Udinese) 6.08

Due spezzoni di gara poco rilevanti fino a metà dicembre. Schierato titolare per la prima volta nell'undicesimo turno contro il Torino, non è stato più tolto. Sempre affidabile, in molti casi con prestazioni oltre la sufficienza e solo una giornata no, contro il Napoli nel ko per 1-2.