TOP 100 TMW - Criscito e Pellegrini, è l'ora dei capitani. Posizioni dalla 85 alla 81

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 85 alla 81:

85 - DOMENICO CRISCITO (Genoa) 6.11

Il capitano del Genoa à sinonimo di affidabilità. Il Covid e i problemi al ginocchio lo fanno giocare col contagocce fino a metà dicembre. Il suo rientro, unito al cambio tecnico coincidono con la svolta del Grifone. Suo il gol che ha deciso il derby contro lo Spezia proprio all'esordio di Ballardini.

84 - DAVIDE FARAONI (Hellas Verona) 6.13

È uno dei giocatori simbolo di Ivan Juric che lo ha trasformato da promessa non mantenuta a uno degli esterni più interessanti del campionato italiano. Fioccano i 7 in pagella (ben 5) con qualche incidente di percorso, come contro il Torino a gennaio dove rimedia un 4.5.

83 - JURAJ KUCKA (Parma) 6.13

Nonostante tutte le difficoltà del Parma, lo slovacco ha quasi sempre salvato la faccia, non mollando mai. Ottimo nel primo terzo di stagione, la partita contro il Sassuolo che ne descrive lo spirito: nonostante una scarpata in testa che lo costringe a giocare fasciato segna un gran gol.

82 - RICCARDO SOTTIL (Cagliari) 6.13

Inizio folgorante e per il primo terzo di stagione le sue prestazioni sono quasi sempre al di sopra della sufficienza. Quando il Cagliari entra in crisi di risultati ne viene trascinato anche lui. Un infortunio rimediato a febbraio lo ha tolto di scena nelle ultime 8 partite.

81 - LORENZO PELLEGRINI (Roma) 6.13

Punto fermo di Paulo Fonseca, con Dzeko scivolato in panchina è di fatto il capitano dei giallorossi. Giocatore preziosissimo e in grado di rivestire il ruolo di centrale di centrocampo o trequartista. Parte maluccio con due insufficienze, se pur non gravi, poi prende il ritmo e trova anche la porta 4 volte, servendo 6 assist.