TOP 100 TMW - G.O.A.T. ma non per media voto. Cristiano Ronaldo è solo sesto

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Al sesto posto c'è CRISTIANO RONALDO

Ha superato Pelé per numero di gol e il record è sancito dalle congratulazioni proprio de O Rey. 770 reti per GOAT (Greatest Of All Time) come ha ricordato la Juventus, nel premiarlo prima della partita contro il Benevento. Il portoghese, nonostante una stagione che proprio col ko contro i sanniti rischia di essere negativa, ha comunque numeri strabilianti, con la media in campionato di un gol ogni 88 minuti. Non è mancato qualche passaggio a vuoto, soprattutto in partite importanti come il Derby d'Italia contro l'Inter, nella sfida interna contro l'Atalanta dove ha sbagliato un calcio di rigore e anche col Milan la partita non è stata memorabile, ma in quel caso ci ha pensato un super Chiesa a oscurare tutto. Roma (andata e ritorno) e Lazio all'Olimpico gli scontri diretti dove invece è riuscito a lasciare il segno, anche se in questi casi è arrivata una sola vittoria.

Serie A

24 partite, 23 gol, 2 assist, 2.013 minuti

Champions League

6 partite, 4 gol, 2 assist, 570 minuti

Coppa Italia

3 partite, 2 gol, 2 assist, 198 minuti

Champions League

Una partita, 1 gol, 90 minuti

I voti di TMW in campionato

Juventus-Sampdoria 7

Roma-Juventus 7.5

Spezia-Juventus 7.5

Lazio-Juventus 7

Juventus-Cagliari 7.5

Juventus-Torino 5.5

Genoa-Juventus 7

Juventus-Atalanta 5

Parma-Juventus 7.5

Juventus-Fiorentina 6

Juventus-Udinese 8

Milan-Juventus 6

Juventus-Sassuolo 6

Inter-Juventus 4.5

Juventus-Bologna 6

Sampdoria-Juventus 6

Juventus-Roma 7

Napoli-Juventus 6

Juventus-Crotone 7.5

Verona-Juventus 6.5

Juventus-Spezia 6.5

Juventus-Lazio 6

Cagliari-Juventus 8

Juventus-Benevento 5

Media voto: 6.52