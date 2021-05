TOP 100 TMW - Simply the beast: Lukaku devastante, il belga è al secondo posto

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Al secondo posto c'è ROMELU LUKAKU

Semplicemente devastante. Il belga è attore protagonista del 19° scudetto dell'Inter: 24 reti segnate, 10 assist e prestazioni di grandissimo livello. Nell'immaginario collettivo la rete del 3-0 al Milan di potenza pura, dopo aver servito l'assist per il gol del "gemello" Lautaro Martinez. E solo una settimana prima si era guadagnato addirittura un 9 in pagella, unico quest'anno assieme a Ilicic, per la prova contro la Lazio. Se Conte ha cercato di non farne mai a meno un motivo c'è e non è un caso che l'unica partita saltata, per infortunio, l'Inter abbia sofferto contro il Parma. Sempre sul pezzo, decisivo quando la partita lo richiede.

Presenze: 36

Reti: 24

Assist: 10

Ammonizioni: 4

Minuti giocati: 2.888

I voti di TMW in campionato

Inter-Fiorentina 7,5

Benevento-Inter 6

Lazio-Inter 6

Inter-Milan 6,5

Genoa-Inter 7,5

Atalanta-Inter 5,5

Inter-Torino 8

Inter-Bologna 6,5

Cagliari-Inter 7

Inter-Napoli 6,5

Inter-Spezia 7

Verona-Inter 6,5

Inter-Crotone 7.5

Sampdoria-Inter 6

Roma-Inter 6.5

Inter-Juventus 6.5

Udinese-Inter 5

Inter-Benevento 6.5

Fiorentina-Inter 6

Inter-Lazio 9

Milan-Inter 8

Inter-Genoa 8

Parma-Inter 6.5

Inter-Atalanta 5.5

Torino-Inter 6.5

Bologna-Inter 7.5

Inter-Sassuolo 7

Inter-Cagliari 6.5

Napoli-Inter 6.5

Spezia-Inter 5

Inter-Verona 6

Crotone-Inter 7

Inter-Roma 7.5

Juventus-Inter 6.5

Inter-Udinese 6.5

Media voto: 6.69