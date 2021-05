TOP 100 TMW - Il re giù dal trono: Immobile crolla rispetto a un anno fa. Posizioni dalla 45 alla 41

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

45. Bram NUYTINCK (Udinese) 6.24

Quarto anno in Serie A per il gigante danese e sorprende vederlo così in alto in classifica, visti i precedenti. Una maturazione notevole per il giocatore, sempre tra i migliori dei suoi. Unica pecca, le tante assenze per infortunio ma quando si è ristabilito la squadra ne ha guadagnato tantissimo.

44. Josip ILICIC (Atalanta) 6.24

Rendimento in pieno stile Ilicic: dove si passa da prestazioni ampiamente insufficienti a colpi di genio che stravolgono la partita. Primo terzo di stagione in cui è in evidente ritardo di condizione, poi un infortunio alla schiena ma quando torna è un altro giocatore: vince quasi da solo la partita contro la Roma, serve 6 assist in 5 partite e la butta anche dentro. Contro il Milan (vittoria 3-0) il punto più alto ed è talmente dominante da meritarsi un 9 in pagella.

43. Manuel LOCATELLI (Sassuolo) 6.25

A Sassuolo ha trovato la giusta dimensione e un allenatore perfetto, che ne esalta le caratteristiche. Lui sta rispondendo sempre presente, con prestazioni maiuscole. Mancini lo ha già testato e con ogni probabilità lo porterà all'Europeo. Il piccolo Manuel è finalmente diventato grande e i tempi per il passaggio a una big sono maturi.

42. Ciro IMMOBILE (Lazio) 6.25

Fa un certo effetto vedere la Scarpa d'Oro nonché giocatore dalla miglior media voto in Serie A passata (6.69) così giù. Evidentemente ci siamo abituati troppo bene ma ad ogni modo riesce ad arrivare per il quarto anno su cinque ad almeno 20 reti in campionato, da quando indossa la maglia biancoceleste. Ora gli Europei dove sarà il nostro terminale offensivo.

41. Adam OUNAS (Crotone) 6.25

È arrivato a gennaio a Crotone in una situazione già critica. Non è riuscito a impedire la retrocessione dei pitagorici, eppure le sue prestazioni sono state prevalentemente di grande qualità. Il meglio purtroppo lo dà a situazione compromessa, ma resta uno spot per i futuri acquirenti, a meno che il Napoli, titolare del cartellino, non decida di confermarlo.