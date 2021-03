TOP 100 TMW - Kessie, Zielinski e tre portieri in graduatoria. Posizioni dalla 35 alla 31

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 35 alla 31:

35 - FRANCK KESSIE (Milan) 6.27

Lo chiamano "Il Presidente" perché una volta parcheggiò per sbaglio nel posto di Ivan Gazidis. Ma il soprannome rende bene l'idea della leadership che si è conquistato in questi anni al Milan. Una stagione funestata da una serie fantozziana, per non dire inquietante, di infortuni ai quali si è aggiunta la variabile impazzita del Covid. L'ivoriano sembra essere immune da tutto: 26 volte titolare su 27, una sola partita saltata per squalifica. Giocatore imprescindibile per la sua fisicità che permette di contrastare le avanzate avversarie, ma anche per il supporto che dà davanti. E si sta dimostrando un vero cecchino dal dischetto, finche Ibrahimovic lo lascia tirare...

34 - IVAN PROVEDEL (Spezia) 6.27

Acquisto dell'ultimo momento dopo l'infortunio di Zoet, si sta disimpegnando benissimo alla sua seconda stagione in Serie A dopo l'esperienza all'Empoli. Prestazioni tanto buone che gli sono valse la conferma da titolare anche una volta che l'olandese si è ristabilito. Gerarchie che però rischiano di essere ribaltate nuovamente dopo che il Covid ha colpito il 27enne nativo di Pordenone. I numeri dicono per ora 22 presenze, 39 reti incassate, porta inviolata in 4 occasioni e un rigore decisivo parato al bolognese Barrow.

33 - PIOTR ZIELINSKI (Napoli) 6.27

A Natale era 72esimo in classifica, lo ritroviamo scalare 39 posizioni. Il polacco è letteralmente esploso in questo 2021, meritandosi addirittura l'8 in pagella in due occasioni. Lo spostamento sulla trequarti lo ha decisamente aiutato, lui ha risposto con 6 reti, eguagliando il record della stagione 2018-19. E ha ancora 10 partite per migliorarsi. Stesso numero anche di assist, evidenziando un grande impatto a livello offensivo.

32 - PIERLUIGI GOLLINI (Atalanta) 6.28

Tornare dopo un infortunio al crociato non è facile, il portiere dell'Atalanta ha risposto alla grande. Una partita sia esemplificativa: a Torino contro la Juventus, dove para persino un rigore a Cristiano Ronaldo oltre a fermare gli avversari prima e dopo. Una certezza anche se in panchina scalpita Sportiello, il quale nell'ultimo mese è stato impiegato con maggiore frequenza.

31 - EMIL AUDERO (Sampdoria) 6.29

È fra i sei giocatori (tutti portieri) che non hanno perso nemmeno un minuto di campionato. Nonostante i 42 gol subiti e le sole 3 clean sheets, Audero ha dimostrato grande affidabilità mettendoci una pezza in più di un'occasione. Citiamo in questo caso la partita contro l'Inter, l'ultima che ha visto i nerazzurri sconfitti e dove il portiere nato in Indonesia è stato il protagonista parando un rigore ad Alexis Sanchez.