TOP NEWS Ore 13 - Lazio, visite mediche per Felipe Anderson. Roma, ecco Rui Patricio

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del mattino

Lazio, Felipe Anderson arrivato in Paideia: al via le visite mediche del brasiliano

Roma, è atterrato il primo acquisto dell'era Mourinho: Rui Patricio a Fiumicino

Donnarumma, al via l'avventura al PSG: domani sarà a Parigi per la firma sul contratto

Jorginho rivela: "Nel 2017 mi ha cercato anche il Brasile. Ma l'Italia aveva bisogno di me"

Juventus, per Chiesa non ci sono offerte che tengano: il Bayern ci pensa, 80 milioni non basteranno

Lazio, Luis Alberto punta all'adeguamento dell'ingaggio. Atteso a Roma fra oggi e domani

TMW - Udinese, scatto per Marco Silvestri: vicino l'accordo col portiere dell'Hellas

Juventus, tutto su Locatelli. L'offerta è 30 milioni più uno tra Frabotta, Rovella e Fagioli