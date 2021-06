TOP NEWS ore 17 - Italia, tegola Pellegrini. Inter-Emerson Royal, primo contatto

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Inter, primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage di Emerson Royal - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Granit Xhaka è sempre più vicino alla Roma. Si assottiglia la distanza con l'Arsenal - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Non solo Italia, le favorite di Conte: "In prima fila Francia e Germania, quattro subito dietro" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, no al Chelsea per Zappacosta e Christensen. Hakimi via solo per 80 milioni cash - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Napoli, due alternative a Emerson Palmieri per la fascia sinistra: Mandava e Parisi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lazio, da Reina a Immobile passando per Milinkovic: gradimento totale per l'arrivo di Sarri - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Young sta riflettendo dopo l'offerta dell'Inter. In Premier League lo vuole il Watford - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Tra Europeo, Italia e... mercato? In conferenza stampa per la Turchia ci sarà Calhanoglu - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, possibile asse di mercato col Barcellona: idea scambio Junior Firpo-Romagnoli - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lazio, Sarri interessato ad Orsolini. Lo voleva anche quando allenava la Juventus - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, Brahim Diaz verso la permanenza: si discute la formula e il valore del riscatto - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Capitan Chiellini in conferenza prima dell'esordio: domani è Turchia-Italia - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Joao Mario, lo Sporting offre 5.5 milioni di euro. L'Inter ne chiede 7.5: il punto - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Pellegrini lascia il ritiro dell'Italia! Al suo posto Mancini convoca Castrovilli - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Fiorentina-Sergio Oliveira, si tratta sui bonus. Possibile chiusura entro il weekend - Leggi la notizia: CLICCA QUI!