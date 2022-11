Torino a caccia di opportunità: per il centrocampo si studia il profilo di Gagliardini

In casa Torino si pensa ai rinnovi ma non solo: la squadra mercato riflette a centrocampo sul profilo di Roberto Gagliardini. In scadenza di contratto, il jolly dell’Inter piace da tempo in casa Toro, dove un mediano in più potrebbe poi aprire le porte al prestito del turco Emirhan Ilkhan, sottolinea oggi il Corriere di Torino.