Torino, a centrocampo Amrabat è il primo obiettivo: serve uno sforzo per convincere i viola

vedi letture

Sofyan Amrabat è il principale obiettivo per il centrocampo del Torino, ma Cairo, per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire dovrà fare uno sforzo importante. Prima di tutto, dovrà essere cambiata la formula dal semplice prestito all'obbligo di riscatto. Con questa modifica i viola sono disposti a trattare per il marocchino che piace anche al Napoli. A riportarlo è Tuttosport.