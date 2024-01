TMW Torino, accelerata per Doig del Verona: fumata bianca più vicina, i dettagli

vedi letture

Il Torino, probabilmente anche per mettere fuorigioco il tentativo last minute del Sassuolo e degli altri club interessati, prova ad accelerare nella trattativa con l'Hellas Verona per Josh Doig. La trattativa, entrata nel vivo già da alcuni giorni, sembra vicina alla svolta, col club granata che ha individuato nello scozzese l'esterno giusto per sopperire alle lacune sulla corsia mancina emerse in questa prima parte di stagione.

Il club scaligero nei giorni scorsi partiva da una valutazione di 6 milioni di euro, ma la quadra potrebbe essere trovata già nelle prossime ore ad una cifra leggermente più bassa, sui 5 milioni di euro complessivi. Nelle scorse ore era circolata anche la possibilità di abbassare tale cifra inserendo nell'operazione i prestiti di Gvidas Gineitis e di Demba Seck. Le parti sono a lavoro in queste ore per trovare la quadra definitiva, ma il Torino ha tutta l'intenzione di chiudere quanto prima l'operazione per regalare a Ivan Juric un importante rinforzo per il girone di ritorno.

In questa prima parte di stagione il classe 2002 ha commezionato un totale di 12 presenze fra campionato e Coppa Italia ed il Verona, in caso di cessione, avrebbe già individuato in Ridvan Yilmaz del Glasgow Rangers il potenziale sostituto.