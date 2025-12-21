Sassuolo-Torino 0-1, le pagelle: Vlasic glaciale, Maripan insuperabile. Doig recidivo

Risultato finale: Sassuolo-Torino 0-1

SASSUOLO

Muric 6,5 - Dominatore dell'area, naif nelle respinte. Sceglie l'angolo sbagliato, Vlasic lo spiazza. Nega il gol a Maripan e Ngonge.

Walukiewicz 5,5 - Deciso negli interventi difensivi, pure troppo. Diversi errori tecnici, rischia il secondo giallo dopo uno di questi.

Idzes 5,5 - Presidia la zona smistando il traffico aereo, la presenza di Zapata e Adams non lo turba. Peggio con l'ingresso di Simeone.

Muharemovic 6 - Implacabile in marcatura, non è sempre pulito nei lanci lunghi: sbaglia qualcosina nella costruzione dal basso.

Doig 4,5 - Causa un rigore revocato dopo il controllo al monitor, lo fa ancora e stavolta non c'è VAR che tenga. Pomeriggio complicato. Dal 79' Candé sv

Vranckx 5,5 - Fa le veci dello squalificato Thorstvedt, non ha lo stesso peso specifico in mezzo al campo: si limita al compitino. Dal 63' Lipani 5,5 - Sfiora il pareggio: terzo tempo perfetto, ma alza la mira.

Matic 5,5 - Meno brillante del solito nella gestione del pallone, arriva spesso in ritardo quando va a contrastare: graziato da Calzavara.

Koné 6 - In crescita costante, partita dopo partita sta ripagando l'investimento: non brilla però si fa sentire nei corpo a corpo in mediana.

Volpato 6 - Unico superstite del tridente iniziale di San Siro, il più coinvolto nella manovra: ci prova dalla mattonella preferita, senza fortuna. Dal 78' Fadera sv

Cheddira 5 - Si divora un gol a porta vuota, anche se il fuorigioco lo salva. Maripan lo silenzia per tutta la gara. Fa rimpiangere Pinamonti. Dal 63' Moro 5,5 - Impalpabile, non aggiunge pericolosità.

Laurienté 5 - Rilanciato nell'undici titolare, dopo l'impatto clamoroso avuto col Milan. Oggi zero spunti e una certa indolenza, la continuità resta il tallone d'Achille. Dal 79' Pierini sv

Fabio Grosso 5,5 - Le assenze sono pesanti e in parte giustificano il brusco passo indietro, la squadra è sembrata stanca e poco lucida: i ricambi non sono all'altezza dei titolari.

TORINO

Paleari 6 - Accompagna fuori con lo sguardo le conclusioni tentate da Volpato e Walukiewicz. Clean sheet comodo: non deve fare interventi impegnativi.

Tameze 6,5 - Marca a uomo Laurienté, consapevole di non potersi distrarre un attimo: gioca d'anticipo per scongiurare brutte sorprese. Dall'87' Biraghi sv

Maripan 7 - Toglie il respiro a Cheddira, negandogli la profondità come fosse un gioco da ragazzi. Vince tutti i duelli. Prova da califfo.

Ismajli 6,5 - Essenziale nelle giocate difensive, si nota poco ma per un centrale non è detto che sia un male: chiude senza tanti fronzoli.

Pedersen 6 - Più pimpante del rivale di fascia Doig, lo manda in tilt aggredendolo alto. A volte è un po' confusionario, però propositivo.

Vlasic 7 - Quarto gol nelle ultime cinque, di fatto il solo in grado di accendere la luce: crea dal nulla il primo pericolo, glaciale dagli undici metri.

Asllani 6,5 - Convincente in cabina di regia: fa girare la squadra alzando il ritmo. Cancella definitivamente l'errore dal dischetto a Lecce. Dall'88' Casadei sv

Gineitis 5,5 - Vede Muric fuori dai pali e prova a sorprenderlo da distanza siderale con scarsi risultati. Non trova il varco per inserirsi. Dal 59' Ilic 6 - Mette da parte il fioretto, usa la sciabola per proteggere il risultato.

Lazaro 6 - Freno a mano tirato, la prestazione è votata quasi esclusivamente al contenimento: tiene sotto controllo le iniziative di Volpato.

Zapata 5,5 - Rispedisce nuovamente in panchina Simeone, il Sassuolo è la vittima preferita ma stavolta decide di graziarla. Dal 59' Simeone 6,5 - Rivitalizza la la manovra offensiva, col suo guizzo manda Vlasic sul dischetto.

Adams 6 - Tanto movimento all'ombra di Zapata, pungente anche senza concludere: si procura un rigore, cancellato dal VAR. Dall'85' Ngonge sv

Marco Baroni 6,5 - Sfata finalmente il tabù trasferta, ritrovando il successo esterno che mancava da settembre. Altra gara solida, può essere l'inizio di un nuovo campionato.