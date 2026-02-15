Sassuolo, Doig: "Per ripartire dopo l'Inter oggi dobbiamo ottenere i 3 punti"
Prima del fischio d'inizio di Udinese-Sassuolo, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore dei neroverdi, Josh Doig.
Come si riparte dopo l'Inter?
"Sappiamo che non è stata una partita positiva, ne abbiamo parlato in settimana e per rispondere a quella brutta prestazione oggi dobbiamo trovare i 3 punti contro l'Udinese".
La crescita della squadra.
"Sappiamo di essere una squadra forte che può arrivare il più alto possibile, abbiamo tanta consapevolezza dei nostri mezzi".
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. All.: K. Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.