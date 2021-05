Torino, anche Vagnati rischia: Cairo punta all'accoppiata Juric-D'Amico

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente del Torino Urbano Cairo non è certo di confermare il ds Vagnati dopo quanto accaduto in questa stagione. Certo è, che senza l'addio di Giampaolo e dei suoi collaboratori sotto contratto fino al 2022, difficilmente potrebbe accollarsi un altro "esonero". Ma se Giampaolo dovesse trovare un'intesa col Sassuolo, allora le cose potrebbero cambiare permettendo un maggiore margine di manovra anche per le scelte sui dirigenti. Le voci parlano di un interesse granata non solo per Juric, allenatore con cui starebbe trattando anche lo stesso Vagnati, ma anche per il ds dell'Hellas Tony D'Amico, che riformerebbe la premiata coppia anche al Filadelfia. Dopo il summit decisivo tra Setti e Juric della prossima settimana se ne saprà sicuramente di più.