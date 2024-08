Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp con Retegui, Samardzic in panchina

Alle 18:30 il calcio d'inizio di Torino-Atalanta: allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Paolo Vanoli provano a dare seguito all'ottima prova vista contro il Milan alla prima giornata, pur dopo una settimana infuocata dal punto di vista del mercato, con la cessione di Bellanova che ha fatto infuriare tecnico e tifoseria (che oggi ha contestato le mosse societarie).

Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta che è partita come meglio non poteva, contro ogni avversità. Nonostante situazioni anche qui intricate dal punto di vista dei trasferimenti, con Koopmeiners e Lookman a preoccupare la dirigenza in uscita, i ragazzi di Giampiero Gasperini hanno ottenuto un secco 4-0 in trasferta a Lecce all'esordio, con le doppiette di due nuovi arrivati, Brescianini e Retegui. Proprio da loro due decide di ripartire Gasperini in Piemonte, con Samardzic che invece partirà dalla panchina.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Pedersen, Dembelè, Sosa, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay Balcott, Njie.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Godfrey, Zaniolo, Samardzic, Cassa, Palestra, Tornaghi, Ricchio, Manzoni, Del Lungo.