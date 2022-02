Torino, Belotti sfavorito per una maglia da titolare

Nonostante la possibilità concreta che quello di domani possa essere l’ultimo Derby della Mole della carriera di Belotti, le scelte di Juric potrebbero non premiare il capitano granata in vista del match contro la Juventus. Toni Sanabria sembra essere favorito per ottenere una maglia da titolare per guidare il reparto avanzato con alle proprie spalle Brekalo e Marko Pjaca. Per il resto poco spazio a dubbi e ballottaggi di sorta, con Bremer a fare da guida e leader della difesa a tre e l’accoppiata Mandragora-Lukic a costruire il cuore pulsante della linea mediana. Sulle corsie esterne Vojvoda e Singo restano imprescindibili per provare a stringere d’assedio la retroguardia della Juventus non appena ce ne sarà la possibilità. L’identità che Juric sta cercando di costruire deve essere supportata da risultati che mancano da troppo tempo.