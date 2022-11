Torino, Buongiorno: "Noi gli eredi della tragedia di Superga, sentiamo questa responsabilità"

Il giovane difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'DAZN' per raccontare la sua passione per i colori granata: "Andavo al Grande Torino da piccolo, da casa ci arrivavo in 5-10 minuti. Facevo il raccattapalle, sognando di giocarci dentro un giorno. Fortunatamente ce l'ho fatta e sono felice. Siamo gli eredi della tragedia di Superga, sentiamo e viviamo ogni giorno la responsabilità di ciò. Il derby è difficile da spiegare e da raccontare: è una cosa che tutti noi, tifosi e giocatori, sentiamo dentro. Il Toro affila le corna e cerca di incornare la zebra. Personalmente, ricordo ancora lo scontro con Ronaldo. In un paio di occasioni riuscii ad anticiparlo e a rubargli la palla. E' stata ed è una grande soddisfazione".