Torino, Cairo: "Belotti alla Juventus? Non scherziamo mai nella vita"

C'è anche la Juventus sulle tracce di Andrea Belotti, attaccante del Torino corteggiato da diversi club. Un'idea quella dei bianconeri alla quale il presidente Urbano Cairo, contattato da Tuttosport, non intende dare seguito: "La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare. Anche solo la prospettiva. Non ho avuto alcun approccio con la Juventus a questo proposito. E, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo"