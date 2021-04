Torino, Cairo: "La Superlega non andrà in porto. Sabotata l'operazione fondi per crearla"

Nel corso dell'intervista concessa all'ANSA il presidente del Torino Urbano Cairo ha attaccato Marotta e Agnelli per la creazione della Superlega, un progetto che secondo lui comunque "non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli. Sembra che il progetto l'abbiano depositato il 10 gennaio - continua - quindi gli ho detto durante la riunione 'come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega? Come puoi andare a trattare per l'operazione fondi quando stai già lavorando alla Superlega?. Ma come si fa? È un tradimento, è da Giuda".