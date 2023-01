Torino, Demba Seck: "Juric ha ragione, di testa e con il destro devo migliorare. Leao un modello"

vedi letture

Demba Seck, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Fiorentina.

"Il gol di Miranchuk? Calcia davvero bene, io gli chiedo consigli ma è difficile calciare come lui. Siamo venuti qui per vincere, sapevamo che la Fiorentina è una squadra molto forte. Per vincere dovevamo dare il massimo, lo abbiamo fatto e siamo davvero contenti".

Juric ha detto che devi crescere nel colpo di testa, col destro e nello stretto

"Di testa vado davvero malissimo (ride, ndr). Il destro non è peggio del colpo di testa, nello stretto sto migliorando".

Un mio modello?

"Mi piace molto Leao. Ora che il mister mi ha detto di giocare come punta, ho iniziato ad osservare bene Osimhen".

Dove preferisco giocare?

"Mi piace giocare come punta, ma devo migliorare molto. I difensori in serie A sono molto forti, da esterno sono abituato a giocare. Juric? Gli allenamenti sono davvero duri".