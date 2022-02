Torino, dopo l'operazione si pensa al futuro: in bilico il riscatto di Praet

vedi letture

Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, dopo l'operazione per stabilizzare l’infrazione ossea nel quinto metatarso del piede destro di Dennis Praet, in casa Toro sono già iniziate le prime valutazioni sul futuro del calciatore belga. A fine stagione, per confermarlo in granata, Cairo dovrebbe versare i 15 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto fissato col Leicester, ma alla luce dei recenti problemi, la riflessione sulla spesa è decisamente in corso.