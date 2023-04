Torino, dubbi sui riscatti di Miranchuk e Vlasic. Lazaro e Gravillon verso la permanenza

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sui possibili riscatti di casa Torino. I dubbi principali, soprattutto per una questione di costi, riguardano Vlasic e Miranchuk: entrambi con un rendimento altalenante in stagione, per i loro cartellini servirebbero poco meno di 30 milioni di euro, senza contare gli ingaggi. Una cifra importante, su cui il club sta ragionando.

Discorso diverso per quel che riguarda Lazaro e Gravillon: l'austriaco ha convinto e il Torino vorrebbe riscattarlo, ma con uno sconto rispetto ai 6 milioni pattuiti. Il difensore invece potrebbe restare pagando 3,5 milioni di euro al Reims, cifra considerata accettabile. Gli spiragli per la permanenza di Ronaldo Vieira sono invece minimi, visto che il giocatore non si è praticamente mai visto.