Torino, evoluzioni in vista tra entrate e uscite

Evoluzioni in vista per il mercato del Torino. Dopo avere praticamente concluso la trattativa per la cessione di Meite in prestito con diritto di riscatto al Milan, i granata stanno anche valutando la possibilità di privarsi di Federico Bonazzoli. Per l’attaccante c’è stato un sondaggio da parte del Crotone che vorrebbe il giocatore per andare a completare la propria linea avanzata. Per il mercato in entrata proseguono i contatti legati alla linea mediana: si parte da Lobotka per il quale il Napoli non ha dato l’ok, per arrivare a Ciquinho del Benfica. Attenzione invece in avanti alle evoluzioni legate a Kouame, specie dopo il bel gol siglato contro l’Inter in coppa Italia. Il Torino ci proverà fino in fondo.