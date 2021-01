Torino-Fiorentina 0-0 al 45'. Palo di Vlahovic, risposta di Zaza in piena traversa

Vincere per interrompere il digiuno di quattro giornate oppure farlo per inanellare la terza vittoria in quattro gare. Si dipana di fronte a questo bivio Torino-Fiorentina, anticipo della 20^ giornata di Serie A. Uno scontro salvezza inatteso agli inizi della stagione ma che adesso acquisisce ancor più valore alla prima giornata del girone di ritorno.

Palo, traversa ma nessun gol - In campo le squadre si affrontano con uno schieramento a specchio (3-5-2 per entrambe), ma soprattutto con due bomber al centro dell’attacco: Belotti e Vlahovic. L’importanza del match si capisce subito dal fatto che il primo tiro arriva dopo appena 120’ con Lukic che impegna in presa bassa Dragowski. La risposta della Fiorentina arriva all’8’ con un’azione manovrata dalla destra e conclusa dall’esterno sinistro Biraghi con un diagonale che finisce a lato. Al 10’ occasione enorme ancora per i viola con Ribery che imbuca Vlahovic nel mezzo ai centrali difensivi del toro. Tiro potente dello slavo che centra pieno il palo alla destra di Sirigu. La doppia occasione degli uomini di Prandelli ha dato energia ed entusiasmo ai viola che tengono il possesso palla e trovano un’altra occasione al 20’ con Buongiorno che devia il pallone un attimo prima che Vlahovic tramuti in gol un cross basso di Venuti al termine di un’azione manovrata. Al 29’ occasionassima per il Torino. Lancio lungo al centro dell’area per Lukic che colpisce di testa sull’uscita di Dragowski. Il polacco devia il pallone ma colpisce anche il centrocampista granata che finisce a terra. La formazione di Nicola reclama il calcio di rigore ma il silent-check del VAR conferma che non ci sono gli estremi per la massima punizione. Al 40’ altra grande occasione per il Toro: Lukic mette in area, sponda di Belotti di testa per Zaza che calcia e centra in pieno la traversa. Ancora l’ex Sassuolo un paio di minuti dopo che tenta la rovesciata su altro lancio profondo di Lukic. Palla ciccata e rimessa dal fondo per i viola. Sul finire della frazione bella azione manovrata della Fiorentina con Bonaventura e Ribery che tentano la via del gol senza fortuna.