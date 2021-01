Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Gojak dal 1', out Rodriguez. Kalinic titolare

Non c’è due senza tre? Il Torino, trovata la seconda vittoria in campionato, cerca la terza per dare continuità al buon momento di forma. I granata, peraltro, non hanno ancora vinto tra le mura amiche in questa Serie A. Ospite l’Hellas Verona, che viceversa in trasferta non perde dalla terza giornata (1-0 a Parma) e arriva al confronto reduce dalla vittoria di La Spezia. Calcio d’inizio alle 15.

Marco Giampaolo insiste sul nuovo modulo, due cambi rispetto al 3-0 di Parma: sulla sinistra ci sarà Murru al posto di Rodriguez. E alle spalle di Belotti ecco Gojak, preferito dal 1’ a Verdi.

Ivan Juric ripropone Kalinic, ritrova Ceccherini in difesa e preferisce Gunter a Magnani come centrale arretrato. Così, Dimarco può tornare nel suo abituale ruolo di esterno sinistro a centrocampo. Barak e Zaccagni alle spalle del croato.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Gojak; Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric.