Torino, i dettagli dell'affare Maggiore con lo Spezia. Il centrocampista firmerà un quadriennale

Accordo raggiunto tra l'entourage di Giulio Maggiore e il Torino. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, per il centrocampista dello Spezia è pronto un quadriennale a 800mila euro l'anno con opzione per una quinta stagione. Quasi il triplo di quanto percepisce attualmente dalle Aquile. C'è sintonia anche tra le società, per un affare già definito sulla base di 5 milioni di euro più uno di bonus. Manca davvero solo l'annuncio.