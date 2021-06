Torino, idea Hauge e suggestione Ljajic

vedi letture

Giro di consultazioni per il reparto avanzato in chiave Torino. La prima pagina di Tuttosport in edicola da qualche ora rilancia le indiscrezioni che dalla Turchia parlavano di un possibile ritorno in maglia granata per Adem Ljajic, aggiungendo la possibilità che anche Hauge possa rappresentare un’opzione interessante per l’attacco di Juric. Il norvegese potrebbe lasciare il Milan in prestito e Vagnati sta studiando la formula adeguata per portarlo all’ombra della Mole nella prossima stagione.