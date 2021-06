Torino, il ds del Crotone conferma: "Messias, discorso intavolato ma incontro interlocutorio"

"Ci siamo visti e abbiamo impostato il discorso per Messias con il Torino, ma l'incontro è stato interlocutorio". Beppe Ursino ha risposto a Tuttosport con questa semplice frase dopo le notizie inerenti all'interessamento del Toro per l'attaccante brasiliano. Il ds del Crotone parte da una richiesta da 10 milioni di euro, con i granata che stanno discutendo del prezzo e comunque dell'acquisto del giocatore. Il club di Cairo dovrà continuare a guardarsi dall'inserimento di altre società come per esempio la Fiorentina, che nelle ultime settimane ha mostrato interesse per Messias.