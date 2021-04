Torino, il rebus Belotti e una squadra da rilanciare: per il centrocampo piace Diawara

Presente, ma anche futuro. Il Torino in questo momento è concentrato sulla lotta salvezza ma presidente e dirigenti devono iniziare a pensare anche alla prossima estate. La priorità sarà quella di trattenere il capitano Andrea Belotti, il cui contratto scadrà a giugno del 2022. In questo momento non sembrano esserci le basi per un rinnovo del contratto e se in estate non si arriverà al rinnovo sarà necessario operare la cessione.

In entrata, piace molto il centrocampista della Roma Amadou Diawara: classe '97, il calciatore guineano viene valutato dal club giallorosso 18 milioni di euro.