Torino, il rinnovo di Lukic non è lontano: distanza di 300mila euro, parti al lavoro

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul nodo relativo al contratto di Sasa Lukic: il contratto è in scadenza nel 2024 e guadagna 750.000 euro, una cifra ritenuta giustamente inadeguata alla crescita avuta nelle ultime stagioni. Le parti ora sono al lavoro su ben altre basi: Lukic chiede un milione e ottocentomila euro l’anno, il Torino per adesso è arrivato a proporne un milione e cinquecentomila. Non c'è fretta e il traguardo è abbastanza vicino, ma l’accordo sarebbe prezioso anche per la serenità del giocatore, evidentemente scosso da quanto accaduto per arrivare a un gesto così clamoroso alla metà di agosto.