Torino, il tesoro Sanabria: finalmente una bella notizia

Il Derby della Mole, oltre al rimpianto per l’occasione sprecata si porta dietro per il Torino la consapevolezza di una scelta di mercato azzeccata. Il fiuto del gol di Toni Sanabria ha dato due ulteriori conferme, che si uniscono alle motivazioni che hanno spinto Davide Nicola a richiederne con tanta veemenza l’acquisto a gennaio. L’attaccante ha nel sangue la capacità di essere incisivo nei momenti decisivi della partita e della stagione, e fornisce un chiaro segnale anche con vista sul futuro. La costruzione del Torino che verrà deve forzatamente passare attraverso un ruolo da assoluto protagonista per l’ex giocatore del Betis, centravanti atipico ma di grande valore. Capace di essere concreto sotto porta ma anche abile nel gioco di squadra, un attaccante moderno dal quale sarà impossibile prescindere anche in vista di una programmazione nel futuro prossimo ed anteriore. In una stagione disgraziata, una bellissima notizia in casa Torino.