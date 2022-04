Torino, Juric ha dubbi sulla conferma di Sanabria: il Maiorca ha chiesto informazioni

Il futuro di Antonio Sanabria è ancora tutto da scrivere. Troppi pochi 5 gol in 28 presenze, Juric si aspettava decisamente di più e nutre dubbi sulla conferma dell'attaccante per la prossima stagione. Come scrive Tuttosport il tecnico vuole un attaccante che sappia fare gol, indipendentemente dalla caratteristiche di cui dispone. Il paraguaiano - si legge sul quotidiano sportivo - è stato contattato dal Maiorca: al ragazzo non dispiacerebbe tornare in Spagna, ma il Toro per cederlo chiede circa 6 milioni, ovvero quelli che dovrebbe versare al Monaco per Pellegri.