Torino, Juric: "Partita buona, ma non eccezionale. Belotti mi è piaciuto, gli è mancato solo il gol"

Ivan Juric, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 nel posticipo sull’Udinese: “Djidji da inizio anno sta facendo bene, si allena forte e ha giocato col naso rotto. La partita è stata molto difficile e tosta, potevamo chiuderla su 2-0 non abbiamo gestito bene soffrendo fino alla fine”.

Si aspettava questa partita?

"Loro pressavano, le nostre caratteristiche sono quelle di giocare sull’intensità e la seconda palla. C’è da migliorare sicuramente spero di alzare ancora il livello di uomini come Brekalo, Praet e Belotti. Non è stata una grande partita, però abbiamo fatto bene. Dopo il 2-0 eravamo in controllo e dovevamo essere più incisivi. L’Udinese è una squadra veramente tosta, costruita bene".

Soddisfatto della prestazione di Belotti?

"Ha fatto cose giuste, oggi mi e piaciuto molto. Gli è mancato solo il gol, deve lavorare con serenità. Con un attaccante come lui in forma sicuramente la squadra alza il livello".

Perchè la scelta di invertire gli esterni?

“Ola Aina è un destro e a destra si trova meglio, a sinistra senza Ansaldi arrivano poche palle giuste e Vojovoda ha fatto una buona partita, poteva anche fare gol di testa. Adesso abbiamo questi tre e voglio coinvolgere tutti visto che ci aspettano tante partite”.

Che portiere è Milinkovic-Savic?

“Un ragazzo che ha le qualità giuste, non ha mai avuto opportunità per giocare. La scelta è stata del nostro allenatore dei portieri, all’inizio aveva un po’ di atteggiamenti particolari. Adesso deve continuare cosi con umiltà, è un portiere moderno. Deve continuare così”.

Dove pensa di essere a Natale?

"Abbiamo giocato belle partite contro grandi squadre che abbiamo perso per episodi, questa partita mi è piaciuto molto il secondo gol, la carica agonistica. Ci sono margini di miglioramento in questa squadra, si può muovere meglio la palla e anche dietro dobbiamo sistemare delle cose. Da qui a Natale mi aspetto di fare più punti possibile, siamo a quattro punti dal sesto posto e il campionato è molto competitivo".