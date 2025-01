Live TMW Torino, Karamoh: "Voglio il gol, è la cosa più importante. Vanoli mi dà tanta fiducia"

23.30 - Dopo la vittoria contro il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa Yann Karamoh. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb:

Manca solo il suo gol...

"Per noi attaccanti è la cosa più importante, oggi mi manca. Per me è la cosa più importante. Devo stare tranquillo e pensare a fare gol, sempre. Ho avuto tre azioni buone oggi, devo fare così ad ogni gara"

Si sente sempre più titolare?

"E' dalla prima giornata che il mister mi ha detto che mi voleva qui. E' la prima volta che gioco sette gare di fila dal primo minuto con il Toro: dobbiamo continuare così"

Che clima c'era in spogliatoio?

"Già ieri, in partitella, avevamo la cattiveria per vincere: è la cosa più bella quando vuoi vincere la partitella in allenamento. E oggi si è visto"

Si sente un esterno?

"Da quando sono arrivato qui, anche a Parma e all'Inter ho giocato esterno. Posso fare anche la punta o a destra, ma se parto da lontano dietro ad Adams prendo la profondità e andare al cross come sul gol di Lazaro"

Ma come ha fatto a fare questo cambio di mentalità?

"Per tutti, quando non giochi arriva il momento che tieni la testa bassa. Ma con un mister che ti dà fiducia, puoi fare queste prestazioni. Si è visto con Juric due anni fa, poi sono andato in prestito. Ora sento la fiducia del mister"

