Torino, la difesa è un rebus: da Hajdari e Igor a Bijol, nessun obiettivo di mercato si scalda

La partenza di Ricardo Rodriguez ha lasciato un buco sul centrosinistra nella retroguardia a tre del Torino e il direttore tecnico Davide Vagnati sta cercando un difensore mancino che lo possa sostituire, ma in questo momento non ci sono tanti nomi caldi. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

La trattativa per Albjan Hajdari si sta raffreddando, il sogno Igor sembra destinato a rimanere tale. Sempre per la difesa il direttore tecnico è al lavoro anche per trovare un sostituto di Perr Schuurs. Perso Martin Erlic, si è valutato Jaka Bijol, ma l’Udinese per ora spara molto alto: circa 25 milioni.

Prima l'esterno di sinistra, poi il difensore: queste le due questioni che premono di più a Vagnati. Per l'esterno di sinistra si continua a lavorare a Robin Gosens, in uscita dall'Union Berlino, per il quale - come si legge sul quotidiano piemontese - sono previsti nuovi contatti nel weekend o al massimo lunedì.