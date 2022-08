Torino, Lukic: "Bellissima serata. Obiettivi? Pensiamo gara dopo gara"

Il centrocampista e capitano del Torino Sasa Lukic ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il 3-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia.

Prima tua partita da capitano e vittoria: una bellissima serata.

“Una bellissima serata per noi, non potevamo immaginare un inizio di stagione migliore. Nel primo tempo non abbiamo trovato le giocate, ma poi abbiamo parlato nell’intervallo e nella ripresa abbiamo fatto meglio. Tra una settimana inizia la stagione, dobbiamo farci trovare pronti”.

Quali sono i vostri obiettivi?

“Dobbiamo pensare partita dopo partita e vincere più gare possibili”.