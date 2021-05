Torino, Lukic in Germania per un consulto medico: escluso lo stop immediato

Nelle scorse ore, il centrocampista del Torino Sasa Lukic è volato in Germania, a Monaco. Il serbo, infatti, si è recato in Baviera per un consulto medico, già programmato da tempo, per valutare qualche acciacco muscolare che lo tormenta da giorni. Il team di esperti che ha visitato il granata non gli ha imposto uno stop immediato, ma si valuterà al termine della stagione con quali cure sarà meglio procedere.