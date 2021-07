Torino, Lyanco si avvicina al Real Betis: la trattativa entra nel vivo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Real Betis sta accelerando per arrivare a Lyanco in uscita dal Torino. La trattativa è entrate nel vivo e le prossime ore saranno decisive per il buon esito dell'affare.