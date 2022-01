Torino, mercato oltre le uscite: assalto a Fares

vedi letture

Il Torino lavora sulle uscite ma predispone anche delle operazioni in entrata per cercare di accontentare Ivan Juric. L’addio di Rincon verso la Sampdoria sembra cosa fatta, mentre dalla Premier League si segnala l’interesse del Leeds nei confronti di Ola Aina. In entrata restano validi i contatti non approfonditi con l’Atalanta per Miranchuck, e soprattutto quelli ben più definiti con la Lazio per Momo Fares. L’obiettivo, secondo quanto rivelato da Sportitalia, sarebbe quello di rilevare il prestito dell’ex giocatore della Spal dal Genoa e metterlo il prima possibile a disposizione di Ivan Juric.