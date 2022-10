Torino-Milan 2-1, Pobega: "Ci è mancata lucidità e precisione. Dando coraggio agli avversari"

Tommaso Pobega ai microfoni di DAZN commenta il ko del Milan all'Olimpico Grande Torino:

Cosa vi ha detto Pioli nell'intervallo per spronarvi?

"Quando una grande squadra è messa in difficoltà deve trovare la forza di reagire. Si aspettava che alzassimo la cresta".

Il pensiero al Salisburgo era vicino?

"No, era lontano. Abbiamo preparato bene la partita, conoscevamo le difficoltà alle quali saremmo andati incontro. Ci è mancata lucidità e precisione, non siamo riusciti a fare quello che volevamo".

Conosceva il modo di giocare del Torino

"Sapevamo che (quello del Torino, ndr) è un gioco che mette molta pressione e per questo dovevamo essere più veloci nelle scelte. Una volta che non siamo riusciti a fare questo la partita non l'abbiamo indirizzata come volevamo".

La squadra ha dato l'impressione di essere insicura

"Dal campo non ho avuto questa impressione, semmai che abbiamo smesso qualche passaggio. E questo ha dato coraggio agli altri".