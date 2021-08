Torino, Milinkovic-Savic: "Abbiamo giocato male, ma in Coppa conta solo la vittoria"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, protagonista ieri sera nella sfida di Coppa Italia con la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Ci sono state tante difficoltà, ma siamo rimasti umili e calmi fino alla fine ed abbiamo portato a casa la vittoria, anche se non abbiamo giocato bene. In queste gare c'è sempre la possibilità di arrivare ai rigore, alla fine è andata bene. La mia prestazione? Non voglio dire nulla, posso solo dire che secondo me siamo pronti per iniziare il campionato".