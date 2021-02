Torino, Nicola: "Per la salvezza dobbiamo essere tremendamente pratici e concentrati"

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, il tecnico granata Davide Nicola commenta l'importante successo salvezza ottenuto sul campo del Cagliari: "Siamo contenti di aver intrepretato bene una partita complicata e difficile, contro in avversario tosto e di qualità. Nei primi 25 abbiamo fatto la partita che volevamo, poi due situazioni pericolose ci hanno tolto sicurezza ed abbiamo subito anche qualche ripartenza pericolosa, senza riuscire ad essere precisi nelle uscite. Nel secondo tempo siamo riusciti ad impostare meglio la partita e siamo riusciti a gestire meglio la palla. Ovviamente quando arriva il gol subentra anche l'aspetto mentale, e abbiamo fatto un finale di gare importante. Sono contento per la società, per i tifosi e per i ragazzi.

Siamo venuti a giocare su un campo in cui la posta in palio era chiara a tutti. Dobbiamo migliorare l'aspetto mentale, stiamo lavorando da questo punto di vista. I ragazzi sanno che ci dobbiamo salvare, dobbiamo essere tremendamente pratici e concentrati".