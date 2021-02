Torino, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno. Ma venerdì a Cagliari è spareggio per sopravvivere

Quarto punto in quattro partite, Davide Nicola guarda al futuro con ottimismo: “Erano la squadra più in forma del campionato, fare risultato è una cosa importante perché dobbiamo cercare di fare punti con tutti: siamo convinti che questa sia la strada giusta per salvarci” ha dichiarato dopo lo 0-0 contro il Genoa. I numeri, però, dicono che i granata hanno fatto più di un passo indietro rispetto al pari in rimonta contro l’Atalanta: Perin ha vissuto 90 minuti in completa serenità, Mandragora non è riuscito ad orchestrare la manovra come aveva fatto a Bergamo, Zaza e Belotti non hanno mai inciso. E, nell’arco della gara, ci ha messo del suo anche Nicola, rinunciando a Bonazzoli e cambiando solo ruolo per ruolo senza provare ad osare qualcosa in più, nonostante fosse vitale conquistare i tre punti.

“E’ stata una partita combattuta ed equilibrata, probabilmente potevamo sfruttare meglio le occasioni create – ha aggiunto nel post partita – ma i ragazzi stanno dando il massimo a livello individuale, mi è piaciuta l’interpretazione di Sirigu e Nkoulou: ora dobbiamo crescere come squadra, migliorare nell’ultimo passaggio e nella lettura dei momenti della gara. In queste quattro sfide abbiamo trovato quattro avversari competitivi, ora vogliamo capitalizzare”. Il tabù Grande Torino resiste ancora dal luglio scorso, anche il Genoa esce indenne dalla tana di Belotti e compagni: e sono stati proprio i rossoblu ad andare più vicini al gol, con Sirigu a respingere di piedi la conclusione di Czyborra e il palo a respingere il tiro dalla distanza dell’ex Zappacosta.

Così, i granata restano a serio rischio serie B, in attesa che Cagliari, Parma e Crotone scendano in campo per sfidare rispettivamente contro l’Atalanta, contro l’Hellas Verona e contro il Sassuolo. Con l’undicesimo pareggio stagionale, il Toro non si allontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione: e quello di venerdì prossimo a Cagliari sembra davvero uno spareggio a tutti gli effetti. A maggior ragione dopo l'impresa dello Spezia contro il Milan.