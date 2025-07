TMW Torino, si è bloccata la cessione di Coco in Qatar: difensore titubante sull'Al Duhail

La trattativa tra Al Duhail e Torino per Saul Coco è al momento da considerarsi bloccata. Dopo i contatti iniziali e la consueta fase di dialogo tra le parti, secondo quanto raccolto da TMW non sarebbero da registrare passi concreti del difensore verso il trasferimento in Qatar.

Il club di Qatar Stars League si era mostrato seriamente interessato al classe 1999, ma l’affare non ha mai preso una piega decisiva. Lo stesso Coco non è mai stato convinto in merito a questa destinazione esotica, anche da qui la frenata degli ultimi giorni. I granata, in ogni caso, continuano a guardarsi intorno a caccia di rinforzi per la linea arretrata di mister Baroni.