Ufficiale Wolfsburg, Cerny saluta dopo l'Europeo e va ai Rangers: "Clement mi ha convinto"

Dopo aver giocato gli Europei con la Repubblica Ceca (55 minuti per lui contro la Georgia), Vaclav Cerny lascia il Wolfsburg e vola in Scozia: giocherà nei Rangers. Ecco il comunicato emesso dal club sul proprio sito: "Il Rangers Football Club è lieto di annunciare l'ingaggio di Vaclav Cerny in prestito per una stagione dal Wolfsburg. L'esterno, che ha trascorso l'estate in Germania con la Repubblica Ceca durante gli Europei del 2024, diventa l'ultimo arrivato nella squadra di Philippe Clement in vista della stagione 2024/25. Dopo aver iniziato la sua carriera giovanile con la squadra della sua città natale, l'FC Pribram, Cerny si è trasferito nei Paesi Bassi per unirsi all'Ajax nel 2014. Con esperienza sia a livello di club che internazionale, il 26enne ha trascorso del tempo anche all'Utrecht e all'FC Twente prima di trasferirsi al VfL Wolfsburg la scorsa estate".

Cerny ha rilasciato anche le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "È una giornata molto bella per me. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Ovviamente, fin dai primi colloqui con l'allenatore, lui mi ha dato un'ottima sensazione e da lì in poi direi che è andato tutto piuttosto bene. Ero felice del contatto e non vedevo l'ora di venire qui, di essere qui e di provare tutto".