Torino, offerti 7 mln per Sanabria: il Betis accetterà solo con un'alta percentuale sulla rivendita

vedi letture

Tony Sanabria potrebbe tornare in Serie A già in questo mese di gennaio. Come riporta Mundo Deportivo, il Torino avrebbe offerto 7 milioni di euro per acquistare l'ex Genoa. La valutazione fatta dal Real Betis, proprietario del suo cartellino, è di 12 milioni. Pochi, sì, ma ma potrebbero bastare se il club granata accettasse di garantire il 40% dell'eventuale futura rivendita agli spagnoli. La prossima settimana sarà ovviamente quella decisiva.